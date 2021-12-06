Тарифы на газ в Украине: Цену газа для 350 тысяч украинских домохозяйств могут снизить

Клиентов поставщика "последней надежды" могут перевести на базовый тариф ГК "Нафтогаз Украины"

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 9 декабря рассмотрит вопрос о переводе клиентов поставщика "последней надежды" на базовый тариф ГК" Нафтогаз Украины", что позволит 350 тысячам домохозяйств платить 7,96 гривен за кубометр газа. Об этом говорилось в Facebook комиссии.

"По имеющейся в НКРЭКУ информации, на сегодня поставщик "последней надежды" обеспечивает природным газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины. В связи с тенденцией стремительного повышения цен на природный газ с 01.12.2021 цена реализации природного газа поставщиком "последней надежды" для нужд бытовых потребителей составляет около 30 грн за 1 кубометр", - говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее компания "Нафтогаз Украины" обратилась к Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой изменить механизм ценообразования на газ, отпускаемый поставщиком "последней надежды".

В то же время бытовых потребителей поставщика "последней надежды" предлагали подключить к летнему предложению.