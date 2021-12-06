Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана и угрозы схода лавин

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В Киевской области ожидается туман, а в Карпатах - опасность схода лавин

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана в Киевской области и в связи с опасностью схода лавин в Карпатах. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области и м. Киев. В ближайший час с сохранением до конца суток 6 декабря и ночью, утром 7 декабря туман, видимость 200-500 м. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. І уровень опасности", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Также на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" отмечается, что 6-7 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, в среднегорье Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

Напомним, в Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.