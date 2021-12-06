Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана и угрозы схода лавин
В Киевской области ожидается туман, а в Карпатах - опасность схода лавин
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана в Киевской области и в связи с опасностью схода лавин в Карпатах. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Как отметили в КГГА, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.
Также на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" отмечается, что 6-7 декабря на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей, в среднегорье Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень).
Напомним, в Киеве и ряде областей сегодня мокрый снег и гололед. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.