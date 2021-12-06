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Сенатор США заявил, что Украина может стать "следующим Афганистаном" для России

Крис Мерфи
Фото из открытых источников

По его словам, Конгресс должен быть дипломатическим, политическим и военным партнером Украины

Украина может стать "новым Афганистаном" для Российской Федерации, если Москва пойдет дальше в своих действиях. Об этом заявил член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи, передает CNN.

"Я думаю, что нет замены дипломатическим усилиям с глазу на глаз, так что я надеюсь, что виртуальная встреча между президентом Байденом и президентом Путиным принесет результаты. Однако позвольте сказать – если Россия решит пойти дальше, это будет ошибкой исторического масштаба для Москвы.

Украина может стать следующим Афганистаном для России, если она (РФ, – ред.) решит пойти дальше, и это наша работа в Конгрессе – быть дипломатическими, политическими и военными партнерами Украины", – сказал политик.

В свою очередь, сенатор-республиканка Джони Эрнст призвала президента США быть "очень четким и очень сильным" в общении с Путиным.

"Он (Байден – ред.) должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект "Северный поток-2" и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и окажем ей помощь", – отметила она.

Новости по теме: Путин потребует от Байдена, чтобы НАТО отказалось от вступления Украины в Альянс

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящем саммите с американским лидером Джо Байденом потребует гарантий невступления Украины в НАТО. В частности, лидер РФ хочет закрепления гарантий в соответствующем документе.

А американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят комплекс инициатив против Российской Федерации на случай вторжения российских войск в Украину. По его словам, эти инициативы сделают очень трудным для Путина решение идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать.

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