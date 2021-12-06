Сенатор США призвала Джо Байдена быть "ясным и сильным" в разговоре с президентом РФ

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

Она подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, "очень агрессивным действиям России"

Сенатор-республиканка Джонни Эрнст призвал президента США Джо Байдена быть "ясным и сильным" во время запланированного на 7 декабря разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

"Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект "Северный поток-2" и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и окажем ей помощь", - подчеркнула сенатор.

Член Комитета вооруженных сил Сената подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, "очень агрессивным действиям России".

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Ранее сообщалось, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор вечером 7 декабря.