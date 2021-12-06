Саакашвили обвиняет спецслужбы Грузии в распространении слухов о его возвращении в тюрьму

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили REUTERS

По его словам, распространение таких слухов происходит на фоне протеста врачей против его возвращения в руставскую тюрьму

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили назвал шантажом и слухами информацию о его переводе из военного госпиталя в Гори, где он проходит лечение, в руставскую тюрьму. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Распространение таких слухов спецслужбами является шантажом против меня и моих сторонников, чтобы снизить нашу активность и дать возможность действующему режиму выиграть время. Распространение таких слухов происходит на фоне категорического протеста врачей против моего возвращения в руставскую тюрьму", - написал Саакашвили.

По его словам, вызов в понедельник в Службу госбезопасности Грузии гглавы партии "Единое национальное движение" Никанора Мелия также направлен на запугивание оппозиции.

"Я хочу сказать Иванишвили (Бидзина Иванишвили, миллиардер, бывший премьер Грузии, - ред.) - я уже подвергся пыткам и бесчеловечному отношению, поэтому меня уже ничем не удивить. В ближайшие дни борьба усилится и продлится до вашего поражения", - написал грузинский экс-президент.

Напомним, 1 октября экс-президента Грузии, главы Исполнительного Комитета реформ Украины Михеила Саакашвили задержали на родине. Там политик заочно приговорен к шести годам заключения.

Впоследствии он объявил голодовку и назвал себя политзаключенным. Позже Саакашвили перевели из исправительной колонии в пенитенциарное медицинское учреждение.

Впоследствии стало известно, что у Саакашвили обнаружили поражение мозга. Его транспортировали в военный госпиталь вследствие ухудшения самочувствия. Политик прекратил голодовку после перевода.