Попенко: Зеленский уже почти пол года не подписывает закон о военных преступниках, потому что может потерять избирателей

Олег Попенко Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский уже почти пол года не подписывает проект закона №2689 о военных преступниках, потому что нормы, которые этим документом внедряются, могут отвернуть от него часть избирателей, симпатизирующих объединениям типа батальона МВД "Торнадо". Такое мнение в эфире UkrLive высказал председатель комитета по ЖКХ, благоустройству, экологии и охране окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"Это все выборы. Все, что делается в Украине прямо или косвенно относится к выборам. Почему? Потому что мы же с вами понимаем, что во время войны нарушаются законы и с одной, и с другой стороны. Это война. И там мы знаем случаи в отношении всех этих бригад “Торнадо”, огромного количества оружия, которое было у них на руках. И тут вопрос стоит: должны ли привлекать этих людей, возбуждать уголовные дела или нет? Потому что, вы понимаете, это огромный пласт людей, которые объединяются вокруг этих “Торнадо”, там есть нормальные люди, есть плохие, но принципиально они все являются избирателями", - отметил он.

При этом эксперт уточнил, что даже если закон начинает действовать с того момента, как он подписан, то есть все эти истории, имевшие место в 2014-2015 гг. не подпадают под его юрисдикцию, все равно сейчас много людей находятся в тюрьме и в судах есть разные дела.

"Сейчас рассматривает прямо суд Семенченко того же - рассматривается уголовное дело и под судом же он находится. Поэтому он также может попасть (под действие закона, - ред.). Там очень много было вещей в те 2014-2015 гг., которые мало кто знает даже. И если это будет поднято, то многое, многие политики не захотят об этом даже говорить и думать. Поэтому здесь где-то по критике вопроса, не показать правду и здесь главное, чтобы законопроект отвечал реалиям, а не то, что здесь мы говорим “да”, а в другой стороне мы говорим - ”нет”. Это очень важно", - подчеркнул Попенко.

Как сообщалось, 22 ноября президент Владимир Зеленский должен был подписать или ветировать принятый Верховной Радой законопроект №2689 о военных преступниках. Однако, этого не произошло, а сам офис президента так и не ответил на запрос "Радио Свобода", присланный еще в сентябре, о том, почему документ "исчез" после голосования в парламенте.