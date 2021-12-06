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По данным Минздрава за минувшие сутки в Украине обнаружили 4478 новых больных COVID-19

коронавирус
Украинская правда

В частности, заболели 429 детей и 52 медработника

По состоянию на утро 6 декабря в Украине зарегистрировано 3 501 955 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки – 4478. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"4478 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 декабря 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 52 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы – 1660 человек, летальных исходов – 239, выздоровели – 9082 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 501 955 человек, выздоровел – 3 059 741 человек, летальных случаев – 88 519", – говорится в сообщении.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • м. Киев – 704;
  • Винницкая область – 205;
  • Волынская область – 212;
  • Днепропетровская область – 133;
  • Донецкая область – 290;
  • Житомирская область – 296;
  • Закарпатская область – 60;
  • Запорожская область – 221;
  • Ивано-Франковская область – 81;
  • Киевская область – 202;
  • Кировоградская область – 117;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 214;
  • Николаевская область – 203;
  • Одесская область – 178;
  • Полтавская область – 218;
  • Ровенская область – 96;
  • Сумская область – 99;
  • Тернопольская область – 123;
  • Харьковская область – 214;
  • Херсонская область – 20;
  • Хмельницкая область – 80;
  • Черкасская область – 278;
  • Черновицкая область – 100;
  • Черниговская область – 125.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе ряд регионов Украины может выйти из красной зоны карантина. Минздрав подал в Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально выйти готовы уже 8 областей.

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