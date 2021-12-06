По данным Минздрава за минувшие сутки в Украине обнаружили 4478 новых больных COVID-19
В частности, заболели 429 детей и 52 медработника
По состоянию на утро 6 декабря в Украине зарегистрировано 3 501 955 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки – 4478. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"4478 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 декабря 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 52 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы – 1660 человек, летальных исходов – 239, выздоровели – 9082 человека.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 501 955 человек, выздоровел – 3 059 741 человек, летальных случаев – 88 519", – говорится в сообщении.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- м. Киев – 704;
- Винницкая область – 205;
- Волынская область – 212;
- Днепропетровская область – 133;
- Донецкая область – 290;
- Житомирская область – 296;
- Закарпатская область – 60;
- Запорожская область – 221;
- Ивано-Франковская область – 81;
- Киевская область – 202;
- Кировоградская область – 117;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 214;
- Николаевская область – 203;
- Одесская область – 178;
- Полтавская область – 218;
- Ровенская область – 96;
- Сумская область – 99;
- Тернопольская область – 123;
- Харьковская область – 214;
- Херсонская область – 20;
- Хмельницкая область – 80;
- Черкасская область – 278;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 125.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе ряд регионов Украины может выйти из красной зоны карантина. Минздрав подал в Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально выйти готовы уже 8 областей.