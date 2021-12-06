По данным Минздрава за минувшие сутки в Украине обнаружили 4478 новых больных COVID-19

Украинская правда

В частности, заболели 429 детей и 52 медработника

По состоянию на утро 6 декабря в Украине зарегистрировано 3 501 955 случаев коронавирусной инфекции, за минувшие сутки – 4478. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"4478 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 декабря 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 52 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы – 1660 человек, летальных исходов – 239, выздоровели – 9082 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 501 955 человек, выздоровел – 3 059 741 человек, летальных случаев – 88 519", – говорится в сообщении.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

м. Киев – 704;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 212;

Днепропетровская область – 133;

Донецкая область – 290;

Житомирская область – 296;

Закарпатская область – 60;

Запорожская область – 221;

Ивано-Франковская область – 81;

Киевская область – 202;

Кировоградская область – 117;

Луганская область – 9;

Львовская область – 214;

Николаевская область – 203;

Одесская область – 178;

Полтавская область – 218;

Ровенская область – 96;

Сумская область – 99;

Тернопольская область – 123;

Харьковская область – 214;

Херсонская область – 20;

Хмельницкая область – 80;

Черкасская область – 278;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 125.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе ряд регионов Украины может выйти из красной зоны карантина. Минздрав подал в Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально выйти готовы уже 8 областей.