Пандемия COVID-19: Штамм "Омикрон" приближается к границам Украины

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Штамм "Омикрон" обнаружили у двух граждан России

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже обнаружен в России. Его выявили у двух граждан, прибывших из ЮАР. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "Омикрон"", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что всего COVID-19 обнаружили у десяти человек, прилетевших из ЮАР. Штаммы пока устанавливают.

Напомним, Южно-Африканская Республика готовит свои больницы к большему количеству госпитализаций, поскольку новый штамм коронавируса "Омикрон" толкает страну к четвертой волне COVID-19.

Ранее сообщалось, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что новый вариант коронавируса "Омикрон" может вызвать более половины всех заражений COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но в регионе пока не выявлено ни одного случая серьезного заболевания.