Минск запретил ввоз ряда товаров из стран, применяющих санкции против Белоруси, - МИД

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В ведомстве отметили, что примут необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран

Беларусь ввела запрет на ввоз ряда товаров из стран, применяющих против страны санкции. Об этом сообщила прессслужба Министерства иностранных дел Беларуси.



"Как меры в ответ на незаконную внешний санкционный давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, с целью защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о вводе запрета на ввоз на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, которые применяют незаконные антибілоруські санкции", - заявили в ведомстве.



Отмечается, что будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран.

"В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран ЕС и Великобритании.

Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Беларуси нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций", - добавили в МИД.

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Напомним, Соединенные Штаты ввели новые санкции против Беларуси, которые касаются 20 человек и 12 организаций. В списке, в частности, есть Дмитрий Лукашенко - сын Александра Лукашенко.

Среди подсанкционных компаний фигурируют "Белтехэкспорт", производитель удобрений" Славкалий "и" Агрорасквит", которая является украинским дочерним предприятием" Беларуськалия", 140-й ремонтный завод, Авиакомпания"Трансавиаэкспорт".

Вслед за США санкции против Беларуси ввел Европейский Союз. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.