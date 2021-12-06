Минэнерго: На государственных ТЭС запасы угля вдвое ниже минимально допустимого уровня

На трех государственных ТЭС находится суммарно 123,2 тысяч тонн при минимально допустимых 227,6 тыс. тонн

По состоянию на 3 декабря на государственных ТЭС компании"Центрэнерго" запасы угля остаются в 2 раза ниже минимально допустимого уровня. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики Украины.