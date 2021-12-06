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Минэнерго: На государственных ТЭС запасы угля вдвое ниже минимально допустимого уровня

Уголь
Фото из открытых источников

На трех государственных ТЭС находится суммарно 123,2 тысяч тонн при минимально допустимых 227,6 тыс. тонн

По состоянию на 3 декабря на государственных ТЭС компании"Центрэнерго" запасы угля остаются в 2 раза ниже минимально допустимого уровня. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики Украины.

На трех государственных ТЭС находится суммарно 123,2 тысяч тонн при минимально допустимых 227,6 тыс. тонн. Фактический запас угля не достигает минимального необходимого уровня ни на одной из государственных ТЭС.

Наихудшая ситуация на Углегорской ТЭС. Там находится 21 тыс. тонн при минимально допустимых 77,6 тыс. тонн. На Змиевской ТЭС находится 59,5 тыс. тонн из минимально необходимых 99,4 тыс. тонн. На Трипольской - 42,7 тыс. тонн при необходимых 50,6 тыс. тонн.

запасы угля
Минэнерго

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Напомним, по состоянию на 22 ноября в Украине из-за отсутствия топлива не работали 20 блоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей общей мощностью 7 ГВт.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство ожидает роста добычи уголь. Предполагается, что будет расти добыча от 1,2 млн тонн и более.

В Минэнерго отмечали, что в ноябре в Украину должны импортировать 562 тысячи тонн угля. Сейчас общий объем импорта угля за текущий месяц составляет 216,5 тысячи тонн.

Впоследствии стало известно, что Украина ожидает поставки угля из Польши, Казахстана и Южно-Африканской Республики. Планируется импортировать из этих стран около 200 тыс. тонн угля. 

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