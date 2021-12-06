Медведчук: Наша партия и незаконно закрытые каналы фактически сорвали маску с Зеленского о том, как он управляет страной

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

"Оппозиционная платформа - За жизнь" и незаконно закрытые телеканалы "112 Украина", ZIK,NewsOne и "Перший Незалежний" фактически сорвали маску с президента Владимира Зеленского и его команды. В частности, как они управляют страной, что происходит реально в Украине и к чему этом может привести. Об этом в интервью программе "Пятая студия" на телеканал "Россия-24" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Зеленский теряет свой авторитет, потому что оппозиционные каналы, которые им были незаконно и преступно закрыты, рассказывали правду. Фактически этими действиями наша партия и эти каналы сорвали маску с Зеленского и его команды: как он управляет страной, каким образом развалена система государственного управления, что происходит реально в Украине и к чему этом может привести", - отметил политик.

По его словам, вскоре после этого началось преступное давление на независимые СМИ и политическое преследование оппозиции.

"Закрыли каналы, началось незаконное уголовное преследование, политические репрессии. Прошло определенное время - и наступил новый виток падения рейтингов и Зеленского, и партии "Слуга народа". Надо это чем-то компенсировать. Сегодня это государственные перевороты, упоминания известных людей по поводу государственного переворота", - подчеркнул Медведчук.

При этом политик добавил, что фактически со стороны президента Зеленского началась так называемая "борьба".

"Почему так называемая? Потому что это не что иное, как месть по отношению к этому человеку, как и ко всем другим: к "Оппозиционной платформе ‒ За жизнь", к представителям партии, в том числе и ко мне. Потому что Зеленского не устраивает сегодня позиция тех, кто его не воспринимает, кто раскрывает людям глаза и кто сорвал маску с него, с вот этого благодетеля, который к чему-то стремится, но ничего не достиг и не имеет шансов достичь", - подытожил Медведчук.

Напомним, ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и действующая власть ведут страну по пути развала.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.