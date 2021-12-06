Кремль сообщил подробности предстоящих переговоров Джо Байдена и Владимира Путина

По словам Пескова, переговоры не будут транслироваться в прямом эфире.

В Кремле рассказали подробности о предстоящем саммите президента РФ Владимира Путина и президента США и Джо Байдена 7 декабря. Главы государств обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и инициативу Путина о гарантиях безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает " ТАСС ".

Отвечая на вопрос, в какое время ожидается начало переговоров, Песков сказал: "В районе шести вечера (мск)".

Ожидается, что конференция будет продолжительной. Песков сообщил, что Путин и Байден обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского президентао гарантиях безопасности.

"Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии", - отметил представитель Кремля.

Напомним, президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор вечером 7 декабря. Разговор состоится по защищенной видеосвязи. Американский лидер планирует обсудить Украину и ряд других вопросов. В частности, Байден намерен заявить об обеспокоенности военной активностью России вблизи украинской границы.

Недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Байден перед переговорами с Путиным проведет разговор с президентом Владимиром Зеленским. Также он предположил, что может состояться второй разговор - после переговоров с Путиным.

Ранее президент США Джо Байден пообещал поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. Предполагалось, что разговор может состояться на фоне напряженности на границе Украины и России.