Европейский союз полностью обновит дизайн евро впервые за 20 лет

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Планируется, чтобы граждане ЕС идентифицировали банкноты с собой

Европейский Союз к 2024 году изменит дизайн банкнот евро. Об этом сообщил Euronews.

"Через 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более привлекательными для европейцев любого возраста и происхождения", — отметила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

При этом, банкноты планируют сделать такими, чтобы европейские граждане идентифицировали их с собой, и с гордостью пользовались.

Сейчас они основаны на теме "возраста и стиля": на них представлены окна, дверные проемы и мосты. Франкфуртский банк создаст фокус-группы, чтобы собрать мнения людей со всей еврозоны по возможным темам для будущих банкнот.

Впоследствии, консультативная группа в составе одного эксперта от каждой страны ЕС представит короткий список новых тем. Затем банк обратится к общественности с просьбой высказать свое мнение относительно тем, включенных в окончательный список. Перед тем, как снова проконсультироваться с общественностью, проведут конкурс на лучший дизайн.

Да, это будет первый полный редизайн банкнот евро за два десятилетия, раньше только обновляли дизайн (улучшали безопасность). Евро ввели в безналичное обращение 1 января 1999 года, а 1 января 2002 года ввели в наличные банкноты и монеты. Евро заменил в соотношении 1:1 европейскую валютную единицу (Экю), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год.

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