Дело Януковича: Верховный суд Украины не принял отказ бывшего президента от своих адвокатов

Он обратился в Посольство Украины в РФ для получения украинского загранпаспорта

Верховный суд не принял заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича об отказе от своих адвокатов в рамках рассмотрения кассации на приговор суда по делу о государственной измене. Об этом сообщил "Укринформ", ссылаясь на председательствующего судью Андрея Чистика.

Как отмечается, в адрес ВСУ поступило несколько заявлений от Януковича и его защитников, в частности платного адвоката Игоря Федоренко.

По его словам, Янукович в рамках судебного дела отказался от своих защитников Виталия Сердюка, самого Федоренко, Андрианы Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского, Александра Байдика.

В то же время, бывший президент Украины отказался от адвоката Рябовола, который ранее был одним из его государственных защитников, объявив ему отвод.

При этом, сам Янукович сообщил, что ищет адвоката, который будет продолжать оказывать ему правовую помощь во время кассационного рассмотрения этого дела.

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В частности он "рассматривает альтернативный вариант участия в кассационном рассмотрении", для чего обратился в Посольство Украины в РФ с заявлением об оформлении и выдаче ему паспорта гражданина Украины для выезда за границу, говорилось в одном из заявлений экс-президента.

Также он обратился, согласно зачитанному председательствующим судьей ходатайству, в Государственную налоговую службу для получения электронной цифровой подписи для участия в судебном заседании. Отдельно, призвав суд объявить перерыв в кассационном рассмотрении этого дела для предоставления ему возможности поиска защитника.

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"Суд, рассмотрев заявление об отводе Рябовола, и отказе от защитников... постановил: в удовлетворении заявленного Януковичем отвода защитнику Рябоволу — отказать. Отказать Януковичу и в принятии отказа от защитников Баклуша, Биленко, Горошинского, Рябовола, Сердюка, Федоренко, Фозекош", - отметил после выхода из совещательной комнаты Чистик, отметив, что это постановление обжалованию не подлежит.

Сейчас суд перешел к стадии заслушивания доводов стороны обвинения по этим кассационным жалобам.

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Напомним, что ранее бывший президент Украины Виктор Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассации на приговор суда по делу о государственной измене.

"Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту. В условиях, созданных Верховным судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту.

Поэтому им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма", - проинформировал адвокат экс-президента Виталий Сердюк.