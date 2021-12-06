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Дело о госизмене: Янукович отозвал своих адвокатов

Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Отмечается, что в условиях, созданных Верховным Судом, адвокаты не могут обеспечить Януковичу полноценного права на защиту

Бывший президент Украины Виктор Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассации на приговор суда по делу о государственной измене. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

"Виктор Янукович сегодня отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном Суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту. В условиях, созданных Верховным Судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту.

Поэтому им было принято решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Биленко, Александра Горошинского и Александра Байдика от участия в деле о потере Крыма", - написал Сердюк.

Он отметил, что на протяжении всего процесса он намеревался организовать участие Януковича в судебных заседаниях в порядке международной правовой помощи. Но Верховный Суд Украины предлагал задействовать для этого процедуру с использованием собственных технических средств.

По словам Сердюка, таким образом судьи Верховного Суда полностью повторили "уже проверенный ранее Оболонским райсудом прием", чтобы не допустить Януковича к участию в заседании.

Новости по теме: Янукович решил обжаловать отстранение от должности президента: Бывший глава Украины подал иск в ОАСК

Ранее сообщалось, что правоохранители завершили расследование против экс-президента Украины Виктора Януковича и экс-глав правоохранительных органов по делу Майдана. Согласно данным расследования, они хотели прекратить протест, который ставил под угрозу пребывания Януковича при власти, и для этого применили физическое насилие, военную технику и оружие. 

Недавно Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о Межигорье. Его заочно арестовали. 

Также отметим, что Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск бывшего президента Украины Виктора Януковича, в котором он обжаловал в судебном порядке постановление Верховной Рады за 2014 год о его отстранении от должности главы государства.

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