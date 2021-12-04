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Введение во храм Пресвятой Богородицы. История, традиции и запреты

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Фото из открытых источников

Третья Пречистая ежегодно отмечается 4 декабря

4 декабря православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы, которое еще называют Третей Пречистой. Это один из двенадцати великих церковных праздников в году, который длится пять дней. В народе этот день считается началом настоящей зимы и открывает Введенские ярмарки. В этот праздник детей приводят на их первую исповедь, а незамужние девушки молятся о своей судьбе. Подробнее о традициях, обрядах и запретах рассказываем далее. 

Что известно о празднике

Введение во храм Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 4 декабря. В этом году дата выпадает на субботу. 

Согласно церковному поверию, родители Пречистой Девы Марии, святые и праведные Иоаким и Анна, не могли зачать ребенка. Они горячо молились и дали обещание господу, что если у них родится наследник, они отдадут его на службу Богу в Иерусалимский храм.

Бог услышал молитвы Иоакима и Анны и даровал им девочку. Когда дочке исполнилось три года, родители привели ее в храм и передали в руки  первосвященника Захарии – отца святого пророка Иоанна Крестителя.

Затем священник пустил Марию в Святая Святых, куда обычные люди зайти не могли. Даже сам служитель Божий всего лишь раз в год посещал это место с жертвенной кровью. Это событие решило роль Девы Марии в судьбе человечества.

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Фото из открытых источников

С тех пор Мария осталась в храме. Там она изучала Священное Писание, постилась, молилась и усердно работала. Прожила девушка среди святых до своего совершеннолетия, после чего вышла замуж за Иосифа.

Традиции и обряды

Введение в храм Пресвятой Богородицы считается одним из самых спокойных праздников, тем не менее оно имеет ряд традиций и обрядов. 

Этот день считается началом зимы и знаменует начало Введенских ярмарков. С Введения во храм Пресвятой Богородицы начинается богослужебная подготовка к Рождеству Христову. Издавна в этот день люди устраивали ярмарки и катались на санях. Было принято ходить друг к другу в гости. Считалось, что если первым в дом войдет мужчина, то в семье будет благополучие и достаток. 

Священники в этот день надевают одежду голубого цвета, который считается Богородичным.

Особенным этот день является для женщин, ведь Богородица считается покровительницей женской судьбы. Они в этот день молятся Пречистой,  просят укрепить их веру, простить грехи и исцелить от заболеваний. Незамужние девушки просят у Пресвятой Богородицы удачно выйти замуж. 

Введение также называют детским праздником, ведь в этот день детей приводят в церковь на их первую исповедь.

Чего нельзя делать

В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой работой, стиркой и уборкой, шить, вязать или заниматься рукоделием. Также нельзя давать или брать деньги в долг.

Другие запреты на Введение:

  • Веселиться, собирать шумные компании.
  • Отказывать в милостыни и помощи нуждающимся.
  • Ругаться или осуждать кого-то.

Также нежелательно вступать в брак или венчаться, ведь продолжается Рождественский пост. При этом крестить детей в этот день можно.

Несмотря на то, что праздник выпадает на Рождественский пост 2021, верующим разрешено употреблять рыбу и пищу с маслом, и даже немного вина.

Народные приметы

  • Снег выпал и не тает – к хорошему урожаю.
  • Мороз и солнце в этот день – к теплому и урожайному лету.
  • Если сильный мороз – то будет он до Рождества..
  • Утром чистое и ясное небо и видны звезды – жди скорых холодов.
  • Теплая погода на Введение – к теплу на все праздники.
 
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