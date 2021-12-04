Нажим на курок, хаос на съемках и завершение карьеры. Подробности первого интервью Болдуина после смерти украинки

Алек Болдуин. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Актер не считает себя виновным в смерти оператора

Алек Болдуин впервые дал интервью о трагедии на съемках фильма "Ржавчина", где застрелил украинку Галину Хатчинс. Американский актер рассказал подробности того дня и заявил, что не считает себя виновным. При этом Болдуин признался, что готов завершить карьеру. Об откровения актера в интервью ABC News рассказываем дальше.

Смерть на съемочной площадке

Четверг, 21 октября, съемочная площадка в штате Нью-Мехико (США). На часах примерно 14 по местному времени, продолжается репетиция вестерна "Ржавчина". Американский актер Алек Болдуин держит в руках реквизитную винтовку, которая должна стрелять холостыми патронами. По сценарию, события в фильме происходят в Канзасе 1880 года. Болдуин играет преступника Харланда Раста, внук которого приговорен к повешению за случайное убийство.

В один момент оружие дает осечку и пуля попадает в оператора-постановщика – 42-летнюю Галину Хатчинс – родом из Украины и задевает 48-летнего режиссера картины Джоэла Соуза, который стоял позади женщины. Мужчину с ранением плеча госпитализировали в больницу на машине скорой помощи. Украинку в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу для операции на желудке, однако спасти не успели. Галина умерла, оставив 9-летнего сына Андроса и мужа Матью Хатчинса. Съемки фильма приостановили.

Винтовка не должна была быть заряженной

Больше чем через месяц после трагедии Алек Болдуин решился на первое интервью, в котором рассказал подробности того дня. Во время репетиции, вспоминает актер, первый помощник режиссера фильма Дэйв Холлс передал ему револьвер с фразой "Это холодное оружие".

Холодное оружие – промышленный жаргон для оружия, или буквально пустая, или заряжена нестріляючими "фиктивными" патронами. Эта фраза используется, чтобы подать сигнал актерам и команде, что из оружия можно стрелять.

"Что там произошло, почему он сделал такое заявление, и какие были реалии, я не знаю", – рассказал Болдуин в интервью АВС News.

В полицейском ордере указано, что девушка-оружейник положила три пистолета на тележку за пределами места съемок. После чего первый помощник режиссера Холлс взял один из револьверов и принес его в павильон.

Адвокат Холлса Лиза Торрако в защиту своего клиента заявила, что проверка оружия не является его обязанностью. "Ожидать, что помощник режиссера проверит огнестрельное оружие, это все равно что сказать помощнику режиссера проверить угол камеры, звук или освещение", – сказала адвокат. При этом Торрако не подтвердила, именно ли Холлс передал пистолет Болдуину.

Болдуин не нажимал на курок

Актер взял пистолет в руки, и они вместе с Хатчинс начали выстраивать будущий кадр. Галина руководила каждым движением, все было по ее указанию, вспоминает Болдуин в интервью.

"Это была знаковая репетиция. И (Хатчинс, – ред.) говорит мне: "Держи пистолет ниже. Отойди направо. Ладно, тут уже. Хорошо, сделай это. А теперь покажи это чуть ниже". Она указывает мне, как она хочет, чтобы я держал пистолет. Я держу пистолет там, где она сказала мне его держать, который в конечном итоге был направлен прямо под мышку", – рассказал Болдуин.

Что произошло дальше – до сих пор доподлинно неизвестно. По словам актера, ему нужно было взвести пистолет, но не стрелять. Болдуин заверил, что пистолет сработал автоматически, а сам он не нажимал на курок.

"Я подвожу пистолет... отпускаю молоток пистолета, пистолет взрывается... На курок не было нажато... Я бы никогда не направил бы на кого-то пистолет и не нажал бы на курок", – сказал актер в интервью.

Адвокат Холлса подтвердил рассказ Болдуина, подчеркнув, что последний все время держал палец вне спусковой скобы параллельно стволу и не давил на курок.

Беспорядок на съемочной площадке

После того как пуля попала в Хатчинс, никто сперва не понял, что случилось что-то ужасное. Актер был убежден, что работает с "холодным оружием".

"(Хатчинс, – ред.) падает. Я подумал, что она потеряла сознание. Осознание, что в этом оружии был боеприпас, пришло ко мне, видимо, через 45 минут или час", – вспоминает Болдуин.

Некоторые члены съемочной группы назвали смерть оператора признаком беспорядка как на съемочной площадке, так и вне ее. Жалобы поступали на продолжительность рабочего дня, проблемы с жильем, неквалифицированные наймы и опасные условия труда. Так, за несколько дней до гибели оператора произошел другой инцидент, связанный с двумя осечками оружия.

За несколько часов до трагедии несколько членов съемочной группы в знак протеста ушли со съемочной площадки. Их оперативно заменили другими кинематографистами.

Болдуин не слишком обращал внимания на жалобы, ведь считал 12- или 13-часовой рабочий день обычной практикой.

Помощник оператора Лейн Лупер предупредил о проблемах с гостиничными номерами для команды, но не упомянул о проблемах безопасности, сказал Болдуин.

Актер не считает себя ответственным

Болдуин признался, что с нетерпением ждет результатов расследования как ради семьи погибшей Хатчинс, так и ради собственного эмоционального благополучия. Он заверил, что не злоупотреблял оружием на съемках, а лишь следовал указаниям оператора и доверял инструкциям Холлса относительно "холодного оружия".

"Кто-то положил живую пулю в пистолет, пулю, которой даже не должно было быть на территории. Кто-то несет ответственность за то, что произошло, и я не могу сказать, кто это. Но знаю, что это не я", – сказал актер.

Журналист Джордж Стефанопулос, который общался с актером, отметил, что некоторые люди считают недопустимым направлять пистолет на кого-то на съемках.

На что Болдуин ответил: "Разве что этот человек не является оператором, который направляет меня, говорит, под каким углом держать пистолет перед камерой. Это именно то, что произошло".

Обвинений Гутьеррес-Рид и Холлс пока выдвинуто не было, но расследование продолжается. Сам же Болдуин не видит свою причастность к уголовным обвинениям.

"Люди, которые знают, даже в государстве, сказали мне, что маловероятно, что меня будут обвинять в каком-либо уголовном производстве", – сказал он.

Болдуин готов завершить карьеру

За вопрос журналиста о том, чувствует ли Болдуин свою вину, актер ответил: "Нет".

"Я мог бы убить себя, если бы считал себя виновным за содеянное, и я не говорю это легкомысленно", – ответил он.

Однако трагедия на съемочной площадке оставила тяжелый отпечаток в памяти актера, который продолжает давить на него.

"Мне постоянно снится это. Я проживаю свой день, выдерживаю его. Но после его завершения я падаю. Эмоционально я падаю", – поделился Болдуин переживаниями во время интервью.

Более того, смерть Хатчинс заставила Болдуина задуматься о том, хочет ли он продолжать сниматься в фильмах. Пока же актер не может представить, что когда-то ему снова придется иметь дело с оружием. На вопрос, завершит ли Болдуин свою карьеру, он ответил: "Это может произойти. Мне все равно".