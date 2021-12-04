Марунич сделал печальный для Украины вывод из цены российского газа для Белоруссии
Украина при нынешней власти не сможет получить цену газа на уровне Белоруссии. Об этом заявил киевский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, сообщает Економика сегодня.
Руководство Украины, как и любой другой страны, должно реализовывать выгодные народу решения. Однако Киев после Евромайдана действует прямо противоположным образом. Наиболее ярко, по словам Марунича, это проявляется в энергетике. Вместо переговоров с Россией о закупке газа напрямую у "Газпрома" Украина осуществляет виртуальный реверс по ценам спотового рынка ЕС. Параллельно соседние страны получают многократно лучшие условия благодаря хорошим отношениям с Москвой.
"Белоруссия получила цену на газ на 2022 год 128,5 доллара за тысячу кубометров. "Нафтогаз" сейчас импортирует газ по цене более 1000 долларов за тот же объем. Я не призываю никого идти на поклон к России, но вполне вероятно, что какие-то разумные компромиссные шаги в отношении РФ, поиск компромисса и подписание долгосрочного контракта на поставки газа были бы целесообразны", – сказал эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский упоминает переговоры с РФ только из политических соображений, указывает Марунич. Его реальные действия противоречат заявленному курсу. К примеру, один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, договорившийся с Россией о существенной скидке на газ, подвергается в Украине уголовному преследованию. Куда целесообразнее, по мнению эксперта, было бы использование его договоренностей.
"Зеленский рассказывает нам, что надо идти на прямые переговоры с РФ для нормализации ситуации в Донбассе. Друзья, вам давно сказали в Кремле, что нужно сделать, чтобы найти компромисс. Вы этого не делаете – и делать не будете. Не используете даже очевидно простые вещи. Зеленский должен этим заниматься, в том числе в энергетике, использовать все возможные пути. А он отправляет Медведчука под домашний арест", – возмутился Марунич.
Стоимость газа для Украины является самой высокой в Европе, поскольку включает не только спотовую цену (превышает 1100 долларов за тысячу кубометров по состоянию на 2 декабря), но и расходы на транспортировку, а также налоги и сборы. Дефицит газа в Украине на начало декабря оценивается экспертами в 3–4 млрд кубометров, и у страны нет путей его ликвидации, кроме импорта по рекордным ценам.