Руководство Украины, как и любой другой страны, должно реализовывать выгодные народу решения. Однако Киев после Евромайдана действует прямо противоположным образом. Наиболее ярко, по словам Марунича, это проявляется в энергетике. Вместо переговоров с Россией о закупке газа напрямую у "Газпрома" Украина осуществляет виртуальный реверс по ценам спотового рынка ЕС. Параллельно соседние страны получают многократно лучшие условия благодаря хорошим отношениям с Москвой.

"Белоруссия получила цену на газ на 2022 год 128,5 доллара за тысячу кубометров. "Нафтогаз" сейчас импортирует газ по цене более 1000 долларов за тот же объем. Я не призываю никого идти на поклон к России, но вполне вероятно, что какие-то разумные компромиссные шаги в отношении РФ, поиск компромисса и подписание долгосрочного контракта на поставки газа были бы целесообразны", – сказал эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский упоминает переговоры с РФ только из политических соображений, указывает Марунич. Его реальные действия противоречат заявленному курсу. К примеру, один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, договорившийся с Россией о существенной скидке на газ, подвергается в Украине уголовному преследованию. Куда целесообразнее, по мнению эксперта, было бы использование его договоренностей.

"Зеленский рассказывает нам, что надо идти на прямые переговоры с РФ для нормализации ситуации в Донбассе. Друзья, вам давно сказали в Кремле, что нужно сделать, чтобы найти компромисс. Вы этого не делаете – и делать не будете. Не используете даже очевидно простые вещи. Зеленский должен этим заниматься, в том числе в энергетике, использовать все возможные пути. А он отправляет Медведчука под домашний арест", – возмутился Марунич.

Стоимость газа для Украины является самой высокой в Европе, поскольку включает не только спотовую цену (превышает 1100 долларов за тысячу кубометров по состоянию на 2 декабря), но и расходы на транспортировку, а также налоги и сборы. Дефицит газа в Украине на начало декабря оценивается экспертами в 3–4 млрд кубометров, и у страны нет путей его ликвидации, кроме импорта по рекордным ценам.