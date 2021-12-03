Забастовка шахтеров в Доброполе: В Минэнерго отреагировали на ситуацию

Министр энергетики Украины Герман Галущенко Фото из открытых источников

Все выплаты по зарплатам были сделаны, отметили в ведомстве

Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал вчерашнюю забастовку шахтеров в Доброполье Донецкой области. Об этом говорилось во время заседания Верховной Рады.

"Вспоминали ситуацию, которая недавно была на шахте “Доброполье уголь”, где действительно работники бастовали в связи с невыплатой заработной платы. Но опять же эта шахта не находится на государственной поддержке, и, соответственно, фактически есть все возможности с точки зрения экономики процесса, экономики предприятия должным образом обеспечить выплату зарплаты, учитывая ту цену, которая сегодня сложилась на рынке", - отметил министр.

При этом он отметил, что все выплаты по зарплатам были сделаны, за следующий день эти средства были аккумулированы, предприятием получены и погашена та задолженность, которая на сегодня была на шахте.

"Мы говорим о том, что сегодня есть задолженность перед шахтерами по заработной плате. И на сегодня есть соответствующие средства, еще остались в бюджете предусмотренные на декабрь месяц..." - добавил Галущенко.

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Напомним, что вчера в Доброполье Донецкой области 90 работников шахты №2 "Алмазная" протестовали из-за долгов по зарплате, отказывались подниматься на поверхность и добывать уголь.

Также существовала возможность присоединения к протесту других работников шахтоуправления "Добропольское", которое является структурным подразделением госпредприятия "Добропольеуголь – добыча".

А общая сумма задолженности превышала 100 млн грн.