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За последние сутки в Украине обнаружили 13 777 новых случаев COVID-19

коронавирус
Украинская правда

Выздоровели почти 23 тысячи человек

В Украине по состоянию на утро 2 декабря зафиксировали 3 477 649 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

За прошедшие сутки лабораторно подтвердили 13 777 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 22 893 человека. При этом 509 человек умерли от осложнений COVID-19.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 87 566 летальных случаев из-за коронавируса, в то время как 3 018 620 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах за сутки следующее:

  • м. Киев – 1376;
  • Винницкая область – 573;
  • Волынская область – 669;
  • Днепропетровская область – 920;
  • Донецкая область – 751;
  • Житомирская область – 562;
  • Закарпатская область – 536;
  • Запорожская область – 676;
  • Ивано-Франковская область – 283;
  • Киевская область – 676;
  • Кировоградская область – 151;
  • Луганская область – 154;
  • Львовская область – 714;
  • Николаевская область – -437;
  • Одесская область – 862;
  • Полтавская область – 685;
  • Ровенская область – -501;
  • Сумская область – 476;
  • Тернопольская область – 329;
  • Харьковская область – 555;
  • Херсонская область – 182;
  • Хмельницкая область – 542;
  • Черкасская область – 569;
  • Черновицкая область – 216;
  • Черниговская область – 382.

Данные о временно оккупированных территориях отсутствуют.

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Напомним, из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон" Украина закрывает свои границы для граждан из ряда африканских стран. Граждане Украины, которые возвращаются из этих государств, должны будут пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.

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