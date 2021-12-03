За последние сутки в Украине обнаружили 13 777 новых случаев COVID-19

Украинская правда

Выздоровели почти 23 тысячи человек

В Украине по состоянию на утро 2 декабря зафиксировали 3 477 649 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

За прошедшие сутки лабораторно подтвердили 13 777 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 22 893 человека. При этом 509 человек умерли от осложнений COVID-19.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 87 566 летальных случаев из-за коронавируса, в то время как 3 018 620 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах за сутки следующее:

м. Киев – 1376;

Винницкая область – 573;

Волынская область – 669;

Днепропетровская область – 920;

Донецкая область – 751;

Житомирская область – 562;

Закарпатская область – 536;

Запорожская область – 676;

Ивано-Франковская область – 283;

Киевская область – 676;

Кировоградская область – 151;

Луганская область – 154;

Львовская область – 714;

Николаевская область – -437;

Одесская область – 862;

Полтавская область – 685;

Ровенская область – -501;

Сумская область – 476;

Тернопольская область – 329;

Харьковская область – 555;

Херсонская область – 182;

Хмельницкая область – 542;

Черкасская область – 569;

Черновицкая область – 216;

Черниговская область – 382.

Данные о временно оккупированных территориях отсутствуют.

Напомним, из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон" Украина закрывает свои границы для граждан из ряда африканских стран. Граждане Украины, которые возвращаются из этих государств, должны будут пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.