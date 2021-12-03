За последние сутки в Украине обнаружили 13 777 новых случаев COVID-19
Выздоровели почти 23 тысячи человек
В Украине по состоянию на утро 2 декабря зафиксировали 3 477 649 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
За прошедшие сутки лабораторно подтвердили 13 777 новых случаев коронавируса. За это время выздоровели 22 893 человека. При этом 509 человек умерли от осложнений COVID-19.
С начала пандемии в Украине зафиксировали 87 566 летальных случаев из-за коронавируса, в то время как 3 018 620 пациентов смогли преодолеть болезнь.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах за сутки следующее:
- м. Киев – 1376;
- Винницкая область – 573;
- Волынская область – 669;
- Днепропетровская область – 920;
- Донецкая область – 751;
- Житомирская область – 562;
- Закарпатская область – 536;
- Запорожская область – 676;
- Ивано-Франковская область – 283;
- Киевская область – 676;
- Кировоградская область – 151;
- Луганская область – 154;
- Львовская область – 714;
- Николаевская область – -437;
- Одесская область – 862;
- Полтавская область – 685;
- Ровенская область – -501;
- Сумская область – 476;
- Тернопольская область – 329;
- Харьковская область – 555;
- Херсонская область – 182;
- Хмельницкая область – 542;
- Черкасская область – 569;
- Черновицкая область – 216;
- Черниговская область – 382.
Данные о временно оккупированных территориях отсутствуют.
Напомним, из-за стремительного распространения штамма коронавируса "Омикрон" Украина закрывает свои границы для граждан из ряда африканских стран. Граждане Украины, которые возвращаются из этих государств, должны будут пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.