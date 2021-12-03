Война на пороге: Что известно о возможном вторжении России в Украину и смогут ли украинцы дать отпор?

Фото из открытых источников

Эскалация со стороны РФ может начаться в конце января 2022 года

Разговоры о возможном военном вторжении России в Украину не утихают. Так, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что эскалация со стороны РФ может начаться в конце января 2022 года. А в разведке США назвали возможные сценарии боевых действий.

Что известно о возможной войне и готова ли к ней Украина - рассказываем далее.

Россия нападет?

В пятницу, 3 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вблизи границ Украины Россия сосредоточила порядка 94 тысячи военных.

"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальнонно-тактическая группа. Из них 33 на постоянной основе и 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек", – сказал Резников.

По словам министра, сейчас Россия начала новые учения, осуществляет разведку возле украинских границ, настраивает связь. А на прошлой неделе РФ усилила танками и другой бронетехникой свои группировки в Брянской и Смоленской областях. Также отмечается, что с моря Россия сможет перебрасывать к границе Украины 8 тысяч военнослужащих и около 250 единиц техники.

"Наша разведка анализирует все сценарии, в том числе и наихудший. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны РФ существует. Наиболее вероятным временем для достижения эскалации будет конец января", – подчеркнул министр.

Алексей Резников Фото из открытых источников

Беспокойство вызывают новости о том, что на белорусско-украинской границе Российская Федерация и Беларусь проведут военные учения. Отмечается, проведение обучения ожидается в ближайшие пару месяцев.

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Политик предупредил, что если Украина проявит агрессию по отношению к России, то Беларусь "в теснейшей связке юридически, экономически, политически" будет вместе с Кремлем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также не исключает участия белорусских вооруженных сил в возможном вторжении в страну вместе с Россией и готовится к предотвращению этой угрозы.

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую возможность", - сказал он в ответ на вопрос, означают ли последние заявления Лукашенко о возможности не просто вторжения со стороны Беларуси, но и участия в нем белорусских вооруженных сил.

При этом министр добавил, что украинская сторона пока не видит, что белорусская армия готовится к операциям против Украины, или что белорусское руководство может разрешить России использовать свою территорию для организации вторжения. В то же время, по словам Кулебы, даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы.

Фото из открытых источников

Еще одним фактом, намекающим на возможное вторжение РФ в Украину, является то, что расследователям из Conflict Intelligence Team отключили доступ к сервису, с помощью которого они отслеживали переброску российских войск.

"Когда в понедельник мы попытались найти информацию об одной из платформ этого поезда в сервисе GdeVagon, то обнаружили, что на нашем интерфейсе был отключен интерфейс заказа выписок, а при попытке обойти эту проблему при помощи URL – что создать запрос мы тоже не можем", – говорится в сообщении расследователей.

В Conflict Intelligence Team cчитают, что "спецслужбы и/или администрация сервиса противодействуют мониторингу ситуации вокруг наращивания российской группировки у границы с Украиной и в Крыму".

Возможные сценарии вторжения

В конце ноября разведка США открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину.

Так, в СМИ описали вероятный сценарий действий Кремля:

- российские войска будут заходить в Украину с территории временно оккупированного Крыма, через границу с Россией и через Беларусь;

- одновременно ориентировочно 100 батальонных тактических групп - потенциально 100 000 солдат. Они могут быть развернуты для "операции на пересеченной местности и в условиях холода";

- операция охватывает большую территорию и подготовку к потенциально длительной оккупации.

Фото из открытых источников

Источники утверждают, что почти половина российских тактических групп уже на позициях, а любое вторжение будет сопровождаться поддержкой авиации.

Резервисты будут заниматься организацией безопасности территории на более позднем этапе после того, как тактические батальоны проложат путь. Хотя Россия публично не объявила о призыве, пишет издание.

США также рассказали, что происходит рост российской дезинформации, направленной против Киева. Более того, Кремль нанял агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри украинского государства.

В тоже время командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк рассказал, что Российская Федерация до сих пор рассматривает вариант с окружением и ликвидацией украинской группировки войск на Донбассе.