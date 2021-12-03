Война на пороге: Что известно о возможном вторжении России в Украину и смогут ли украинцы дать отпор?
Эскалация со стороны РФ может начаться в конце января 2022 года
Разговоры о возможном военном вторжении России в Украину не утихают. Так, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что эскалация со стороны РФ может начаться в конце января 2022 года. А в разведке США назвали возможные сценарии боевых действий.
Что известно о возможной войне и готова ли к ней Украина - рассказываем далее.
Россия нападет?
В пятницу, 3 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вблизи границ Украины Россия сосредоточила порядка 94 тысячи военных.
"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находятся 41 батальнонно-тактическая группа. Из них 33 на постоянной основе и 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек", – сказал Резников.
По словам министра, сейчас Россия начала новые учения, осуществляет разведку возле украинских границ, настраивает связь. А на прошлой неделе РФ усилила танками и другой бронетехникой свои группировки в Брянской и Смоленской областях. Также отмечается, что с моря Россия сможет перебрасывать к границе Украины 8 тысяч военнослужащих и около 250 единиц техники.
"Наша разведка анализирует все сценарии, в том числе и наихудший. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны РФ существует. Наиболее вероятным временем для достижения эскалации будет конец января", – подчеркнул министр.
Беспокойство вызывают новости о том, что на белорусско-украинской границе Российская Федерация и Беларусь проведут военные учения. Отмечается, проведение обучения ожидается в ближайшие пару месяцев.
"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Политик предупредил, что если Украина проявит агрессию по отношению к России, то Беларусь "в теснейшей связке юридически, экономически, политически" будет вместе с Кремлем.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также не исключает участия белорусских вооруженных сил в возможном вторжении в страну вместе с Россией и готовится к предотвращению этой угрозы.
"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую возможность", - сказал он в ответ на вопрос, означают ли последние заявления Лукашенко о возможности не просто вторжения со стороны Беларуси, но и участия в нем белорусских вооруженных сил.
При этом министр добавил, что украинская сторона пока не видит, что белорусская армия готовится к операциям против Украины, или что белорусское руководство может разрешить России использовать свою территорию для организации вторжения. В то же время, по словам Кулебы, даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы.
Еще одним фактом, намекающим на возможное вторжение РФ в Украину, является то, что расследователям из Conflict Intelligence Team отключили доступ к сервису, с помощью которого они отслеживали переброску российских войск.
"Когда в понедельник мы попытались найти информацию об одной из платформ этого поезда в сервисе GdeVagon, то обнаружили, что на нашем интерфейсе был отключен интерфейс заказа выписок, а при попытке обойти эту проблему при помощи URL – что создать запрос мы тоже не можем", – говорится в сообщении расследователей.
В Conflict Intelligence Team cчитают, что "спецслужбы и/или администрация сервиса противодействуют мониторингу ситуации вокруг наращивания российской группировки у границы с Украиной и в Крыму".
Возможные сценарии вторжения
В конце ноября разведка США открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину.
Так, в СМИ описали вероятный сценарий действий Кремля:
- российские войска будут заходить в Украину с территории временно оккупированного Крыма, через границу с Россией и через Беларусь;
- одновременно ориентировочно 100 батальонных тактических групп - потенциально 100 000 солдат. Они могут быть развернуты для "операции на пересеченной местности и в условиях холода";
- операция охватывает большую территорию и подготовку к потенциально длительной оккупации.
Источники утверждают, что почти половина российских тактических групп уже на позициях, а любое вторжение будет сопровождаться поддержкой авиации.
Резервисты будут заниматься организацией безопасности территории на более позднем этапе после того, как тактические батальоны проложат путь. Хотя Россия публично не объявила о призыве, пишет издание.
США также рассказали, что происходит рост российской дезинформации, направленной против Киева. Более того, Кремль нанял агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри украинского государства.
В тоже время командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк рассказал, что Российская Федерация до сих пор рассматривает вариант с окружением и ликвидацией украинской группировки войск на Донбассе.
"Этот вопрос давно уже рассматривался - еще в 2017–18 годах, где один из ключевых вопросов по наступлению - это был охват и отрезание от основных сил группировки украинских вооруженных сил, которая находится здесь, на Донбассе", - отметил он.
По его словам, при наступлении лоб в лоб Россия может понести огромные потери. Он также подчеркнул, что от противника можно ждать любое развитие ситуации в любую минуту, даже неадекватное.
Готова ли Украина?
Командующий ООС Александр Павлюк отметил, что украинские военные на Донбассе усиливают потенциально опасные направления. По его словам, в случае нападения на вооружении у Украины есть современные американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", и при необходимости силы ООС готовы их применить.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина готова к вторжению России – помимо армии, уже есть 200 тысяч человек резерва в территориальной обороне, которая поможет дать отпор.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в свою очередь отметил, что в случае военного вторжения России Украина достаточно быстро готова мобилизовать резервистов первой и второй очереди для отражения нападения. Но преждевременно вызывать украинцев на войну очень опасно. Он объяснил, что мобилизационный процесс в стране очень дорого стоит и Россия может сделать нам "подставу".
"Если мы сейчас ее объявим, а инициатива у россиян, они сдвинут нападение на месяц. Мы за месяц истощим экономику под эту мобилизацию. А если мы найдем силы продолжить мобилизацию – они еще не месяц сдвинут (нападение. – Ред.). Кое-что предпринимается, но скрытно. Мы начнем мобилизироваться, если поймем, что вот-вот уже все – все разведывательные данные покажут, что надо мобилизироваться. И времени хватит. А сейчас мобилизироваться под карусели на наших границах – это просто напрочь убить экономику", – сказал Арестович.
В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нападение на Украину может оказаться угрозой для самой России.
Кремль еще не понял, как отреагирует российское общество, если из Украины начнет приходить бесконечный поток гробов с телами российских солдат", - отметил министр.
Иностранная поддержка
В начале декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны НАТО обмениваются между собой данными о поведении России в отношении Украины.
"Союзники по НАТО договорились совместно использовать разведданные и осуществлять тщательный мониторинг действий России в отношении Украины. Это дает нам необходимую информацию, и мы активно оцениваем ситуацию и оказываем политическую и техническую поддержку Украине", – заявил генсек Альянса.
По словам Столтенберга, в НАТО озабочены ситуацией как в Украине, так и вокруг нее. Однако Альянс не имеет уверенности в конкретных намерениях России, которые меняются.
"Не имеет значения, вероятность вторжения 20% или 80%, мы должны быть готовы к худшему, и мы должны направить сигнал России, что она не должна проводить военное вторжение, – сказал Столтенберг и добавил, что в НАТО должны быть готовы к любому сценарию.
При этом генсек предупредил, что Россия "заплатит высокую цену" за военное наступление на Украину. Под "высокой ценой" подразумеваются политические и экономические последствия.
В свою очередь Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей.
"Пакет помощи будет включать оказание материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины по четырем направлениям: медицины, инженерных возможностей и мероприятий по разминированию, мобильности и логистики, кибербезопасности", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Россия составила планы значительных агрессивных шагов против Украины, которые включают попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции. Он добавил, что президент России Владимир Путин готов к вторжению в Украину, но пока неизвестно, принял ли он уже решение.