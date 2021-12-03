Верховная Рада Украины внесла изменения в календарный план: Когда будут собираться в декабре и январе

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Вместо пленарной недели 10-14 января народные депутаты будут работать с избирателями

Народные депутаты внесли изменения в календарный план своей работы и вместо запланированных ранее двух недель в режиме пленарного заседания в январе следующего года будут заседать только одну. Об этом говорится на сайте парламента.

Как отмечается, за соответствующее постановление № 6381 проголосовало 276 народных депутатов.

Согласно постановлению, вместо пленарной недели 10-14 января народные депутаты будут работать с избирателями.

Согласно плану работы Верховной Рады в декабре, на следующей неделе и 20-24 депутаты работают в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, 14-17 декабря - в режиме пленарной недели, 28-31 декабря - с избирателями.

В январе пленарная неделя запланирована на 18-21 число.

К слову, согласно Конституции Украины, 7-я сессия Верховной Рады IX созыва должна открыться 1 февраля 2022 года.

Напомним, 3 декабря в Раде выступал с отчетом на часе правительства министр обороны Украины Алексей Резников. Из его главных заявлений стоит выделить то, что по данным разведки, вероятность масштабной эскалации со стороны России существует и она возможна в конце января.