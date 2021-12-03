home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

В скором времени из "красной" зоны карантина могут выйти из сразу девять областей Украины

карантин _1
Фото из открытых источников

Заседание комиссии состоится на следующей неделе

Ряд регионов Украины на следующей неделе могут выйти из красной зоны карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах Верховной Рады. Трансляцию вел телеканал UkrLive.

"Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей выйти, завтра ожидаем еще девятую", - высказался Ляшко, добавив, что заседание комиссии состоится на следующей неделе.

В то же время министр рассказал, что сейчас Минздрав уделяет особое внимание Закарпатью, где фиксируют вспышку заболеваемости COVID-19.

"Сегодня мы видим рост в Закарпатской области количества случаев [заболевания] коронавирусной болезнью и рост госпитализаций. Поэтому весь акцент на проведение секвенирования у нас направлен на эту область, для того чтобы не пропустить завоз и распространение на территории Украины штамма "Омикрон", - сказал чиновник.

Сейчас в красной зоне карантина остаются Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая области и Киев.

Новости по теме: Красная зона не проблема: Как будут работать горнолыжные курорты Украины на праздники

Ранее сообщалось, что Львовская и Луганская области обратились к Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой оставить регионы в красной зоне карантина. В результате просьбу регионов удовлетворили.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект