В скором времени из "красной" зоны карантина могут выйти из сразу девять областей Украины

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Заседание комиссии состоится на следующей неделе

Ряд регионов Украины на следующей неделе могут выйти из красной зоны карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах Верховной Рады. Трансляцию вел телеканал UkrLive.

"Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей выйти, завтра ожидаем еще девятую", - высказался Ляшко, добавив, что заседание комиссии состоится на следующей неделе.

В то же время министр рассказал, что сейчас Минздрав уделяет особое внимание Закарпатью, где фиксируют вспышку заболеваемости COVID-19.

"Сегодня мы видим рост в Закарпатской области количества случаев [заболевания] коронавирусной болезнью и рост госпитализаций. Поэтому весь акцент на проведение секвенирования у нас направлен на эту область, для того чтобы не пропустить завоз и распространение на территории Украины штамма "Омикрон", - сказал чиновник.

Сейчас в красной зоне карантина остаются Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская, Винницкая области и Киев.

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Ранее сообщалось, что Львовская и Луганская области обратились к Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с просьбой оставить регионы в красной зоне карантина. В результате просьбу регионов удовлетворили.