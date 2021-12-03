В офисе Президента объяснили, почему "тысячу за вакцинацию" не выплатят на руки

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Это может привести к росту инфляции

Обещанную тысячу гривен всем привитым от коронавируса двумя дозами вакцины не будут выплачивать живыми деньгами из-за угрозы вывода их из экономики и роста инфляции. Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии телеканалу "Дом".

"Вот оппозиция говорит - дайте живыми деньгами. Но живые деньги имеют обратную сторону медали. Если ты будешь раздавать живыми деньгами, то ты вообще можешь стимулировать инфляцию. Кроме того, живые деньги могут уйти из украинской экономики, например, потратится на импорт", - отметил он.

При этом Устенко добавил, что живые деньги нельзя отследить и проконтролировать на что они будут потеряны.

"Наиболее серьезно всегда страдает сектор услуг", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что с 19 декабря в Украине заработает программа по оказанию 1 тыс. гривен гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров уточнил, что выплата тысячи гривен осуществляться в виде ваучеров, сертификатов либо депозитов всем гражданам, которые прошли полный курс прививок против коронавирусной инфекции как до 19 декабря, так и после. Инициатива является масштабной программой поддержки бизнеса, а не "тысячей за вакцинацию".