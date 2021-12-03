В Минздраве сообщили, что срок действия желтых COVID-сертификатов сократится до 30 дней

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Сейчас срок действия сертификатов о вакцинации составляет 120 дней

С 6 декабря в Украине сократится срок действия желтых COVID-сертификатов до 30 дней. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

"С понедельника будет уменьшен срок действия желтых COVID-сертификатов. Замечу, что на сегодня их срок действия составляет 120 дней. Однако с понедельника он будет сокращен до 30. Мы наблюдаем появление тенденции, когда люди, получив первую дозу, не обратились вовремя за второй. Это означает, что человек не имеет эффективной защиты от болезни и ее последствий. Поэтому с 6 декабря все те граждане, у которых со дня получения первой дозы вакцины истечет этот срок в 30 дней, использовать желтый COVID-сертификат не смогут, он будет невалидным", - сообщила Карчевич.

Заместитель министра призвала тех, кто сделал первую прививку против коронавирусной болезни более чем 30 дней назад, сделать вторую прививку в ближайшие выходные.

Как отметила Карчевич, на сегодня в приложении "Дія" сгенерировано более 1,2 млн желтых COVID-сертификатов.

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Напомним, Европейский союз может сократить срок действия сертификатов вакцинации от COVID-19, что повлияет на требования, предъявляемые к иностранным туристам. В частности, срок действия хотят сократить до 9 месяцев вместо 12.