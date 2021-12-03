В ЕС сообщают, что за несколько месяцев штамм "Омикрон" может стать доминирующим в Европе

Потеря вкуса и обоняния свойственна всем другим штаммам вируса, но не замечена у больных новым Омикрон-штаммом из открытых источников

В Европе на сегодня зарегистрировано 79 случаев варианта "Омикрон"

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что новый вариант коронавирус "Омикрон" может повлечь более половины всех заражений COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но в регионе пока не выявлено ни одного случая серьезного заболевания. Об этом сообщает Reuters.

Оценка может придать вес предыдущей информации об очень высокой скорости передачи варианта " Омикрон "по сравнению с вариантом" Дельта", который до сих пор считался наиболее заразным из основных штаммов коронавируса.

"Основываясь на математическом моделировании, проведенном ECDC, есть признаки того, что "Омикрон" может вызвать более половины всех заражений SARS-CoV-2 в ЕС/ЕЭЗ в течение следующих нескольких месяцев", - говорится в заявлении ECDC.

По данным ECDC, в Европе на сегодня зарегистрировано 79 случаев варианта "Омикрон", впервые обнаруженного на юге Африки в прошлом месяце.

Половина этих случаев протекала бессимптомно, а у другой половины наблюдались лишь легкие симптомы. Случаев тяжелого заболевания, госпитализации или смерти не было.

Отмечается, что среди случаев, по которым есть данные о возрасте и прививках, большинство были молодыми и полностью привитыми.

Напомним, с сегодняшнего дня, 3 декабря, в Украине заработали новые правила пересечения границы в связи с"Омикрон" -штаммом коронавируса. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине не будут ужесточать карантинные ограничения из-за COVID-штамма"Омикрон".