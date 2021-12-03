В Австрии выбрали нового канцлера

Австрия Фото из открытых источников

Министр внутренних дел Карл Негаммер избран новым лидером партии

Руководство правящей Австрийской народной партии (ÖVP) единогласно избрало министра внутренних дел Карла Негаммера новым лидером партии и кандидатом на пост следующего федерального канцлера. Об этом сообщил Der Standard.

"Сегодня меня единогласно назначили исполнительным председателем партии и одновременно кандидатом на должность федерального канцлера. Это большая честь и привилегия", - отметил Негаммер.

При этом в новом правительстве Австрии состоится рокировка, в частности сменятся министры внутренних дел, финансов и образования.

Известно, что Негаммер - бывший профессиональный военный и многолетний партийный чиновник.

А президент Австрии Александр Ван дер Беллен еще должен официально принять присягу Негаммера как канцлера. Однако его роль как лидера партии еще не подтверждена партийным съездом.

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Как сообщалось ранее, бывший канцлер Австрии Себастьян Курц окончательно уходит из политики.

В то же время доверенные лица Курца утверждали, что решение об уходе из политики было принято в связи с рождением сына.

Позже канцлер Австрии Александер Шалленберг, пробывший на своем посту 52 дня, объявил о намерении уйти в отставку.

Так, он освободит пост федерального канцлера, "как только в партии будет определен соответствующий курс".