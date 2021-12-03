В 2022 году во время председательства в ОБСЕ Польша потребует реализации Минских договоренностей

Фото из открытых источников

Конфликту на Донбассе обещают уделить особое внимание

Польша во время председательства в ОБСЕ в следующем году будет уделять особое внимание ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Марцин Пшидач, передает TVP.Info.

В частности, Варшава обещает настаивать на реализации Минских договоренностей. "Особое внимание уделим российско-украинскому конфликту. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине - единственная форма присутствия международного сообщества в зоне конфликта", - заявил Пшидач.

В то же время польский чиновник отметил, что его страна не будет делать "революционных" изменений в действующих форматах переговоров, а будет действовать методом "малых шагов". Речь идет о реализации договоренностей, начиная с ключевых положений, - прекращения боевых действий.

Как известно, годовое председательство в ОБСЕ перейдет к Польше 1 января 2022 года.

Новости по теме: В ОБСЕ выразили озабоченность из-за применения санкций против СМИ в Украине

Напомним, не так давно министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а ныне - министр обороны Алексей Резников заявил, что минские переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе превратились в "мертвую историю". Тогда он отметил, что этот канал коммуникации все равно нужно сохранить.