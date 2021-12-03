Сутки на Донбассе: НВФ 6 раз нарушили "режим тишины"

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Один украинский военный получил ранение

На Донбассе за прошедшие сутки, 2 декабря, незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб ООС в Фейсбуке.

В частности, в направлении Новолуганского противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов. В сторону Широкино незаконные вооруженные формирования вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Красногоровки противник применил минометы калибра 120 мм. В то же время возле Водяного, на Приазовье, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки Луганской области обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А вблизи Светлодарска позиции украинских военных обстреляли из стрелкового оружия.

В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военный получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

С начала текущих суток, 3 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

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Ранее сообщалось, что наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обнаружили на Донбассе размещение военной техники незаконных вооруженных формирований. С нарушением расположены, в частности, танки, бронированные машины и зенитный ракетно-пушечный комплекс.