Путин потребует от Байдена, чтобы НАТО отказалось от вступления Украины в Альянс

Президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящем саммите с американским лидером Джо Байденом потребует гарантии невступление Украины в НАТО . Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговорах могут коснуться проблемы достижения юридических договоренностей, которые исключали бы вступление Украины в НАТО.

"Наши предложения о необходимости проведения совместно с коллегами - ведущими странами - работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключили бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам оружейных систем", - сказал он.

Кроме то, помощник добавил, что России якобы давались устные заверения в том, что Альянс не будет расширяться на восток.

"Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят. Хотя определенная фиксация заверений делалась. У нас есть запись соответствующих бесед", - заметил Ушаков.

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Напомним, президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил, что РФ предлагает начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, в частности, вступления Украины в Альянс. Он особо подчеркнул, что имеются в виду правовые, юридические гарантии, а не устные договоренности.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса относительно членства Украины в Альянсе. Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина, и когда Украина "будет готова, будет отвечать стандартам".

Позже стало известно, что Российская Федерация намерена выдвинуть предложения относительно нового договора о европейской безопасности, который остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.