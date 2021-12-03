Путин потребует от Байдена, чтобы НАТО отказалось от вступления Украины в Альянс
В частности, лидер РФ хочет закрепления гарантий в соответствующем документе
Президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящем саммите с американским лидером Джо Байденом потребует гарантии невступление Украины в НАТО. Об этом сообщает "РИА Новости".
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговорах могут коснуться проблемы достижения юридических договоренностей, которые исключали бы вступление Украины в НАТО.
"Наши предложения о необходимости проведения совместно с коллегами - ведущими странами - работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключили бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам оружейных систем", - сказал он.
Кроме то, помощник добавил, что России якобы давались устные заверения в том, что Альянс не будет расширяться на восток.
"Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят. Хотя определенная фиксация заверений делалась. У нас есть запись соответствующих бесед", - заметил Ушаков.
Напомним, президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил, что РФ предлагает начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, в частности, вступления Украины в Альянс. Он особо подчеркнул, что имеются в виду правовые, юридические гарантии, а не устные договоренности.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Риге заявил, что Россия не может влиять на решение вопроса относительно членства Украины в Альянсе. Решение о том, когда это произойдет, будут принимать 30 союзников по НАТО и Украина, и когда Украина "будет готова, будет отвечать стандартам".
Позже стало известно, что Российская Федерация намерена выдвинуть предложения относительно нового договора о европейской безопасности, который остановит дальнейшее расширение НАТО на восток.