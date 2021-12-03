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Переговоры "Люблинского треугольника": президенты Украины, Литвы и Польши выступили за ужесточение санкций против РФ

люблинский треугольник
Фото из открытых источников

Участники переговоров обсудили шаги, которые Украина делает и намерен сделать для активизации процесса мирного урегулирования

Во время первых переговоров в формате "Люблинского треугольника" президенты Украины Владимир Зеленский, Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда выступили за усиление санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, главы государств обсудили и положительно оценили состояние и динамику межгосударственных отношений, подняли тему ситуации на границе с Беларусью и наращивания Россией войск у границы Украины.

Кроме того, участники переговоров обсудили шаги, которые Украина делает и намерена сделать для активизации процесса мирного урегулирования.

По результатам переговоров президенты Украины, Литвы и Польши одобрили совместное заявление. В нем президенты призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за продолжающейся агрессии с ее стороны против Украины и еще раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины.

Новости по теме: Кулеба считает "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру"

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Стокгольме с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсуждали разработку комплексного пакета сдерживания российской агрессии.

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