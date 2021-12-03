home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

Нардепы приняли законопроект для выплаты 1000 грн за вакцинацию

Верховная Рада. Фото slovoidilo.ua
Верховная Рада. Фото slovoidilo.ua

За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата

Верховна Рада Украины приняла законопроект о выделении из государственного бюджета средств на "1000 грн от Зеленского" для полностью вакцинированных граждан.

По результатам голосования, "за" – 253 народных депутата.

Новости по теме: Тысяча за вакцинацию от государства: На какой срок рассчитаны деньги

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение об увеличении суммы на выплаты за полную вакцинацию от коронавируса на 2 миллиарда гривен - до 8 млрд грн. Такое решение было принято в связи с ожиданием большого количества обращений.

В свою очередь глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что вопрос с предусмотренной суммой до сих пор актуален - на сегодняшний день полностью вакцинированы 11,4 млн граждан, то есть для выплаты необходимо 11,4 млрд.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В МИД Литвы заявили, что "Белавиа" пытаются исключить из нового пакета санкций ЕС В США готовят новый пакет санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами ЕС одобрил санкции против Лукашенко за создание миграционного кризиса, - СМИ ЕС и США планируют ввести санкции против авиакомпаний, перевозящих мигрантов

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект