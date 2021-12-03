Нардепы приняли законопроект для выплаты 1000 грн за вакцинацию

Верховная Рада. Фото slovoidilo.ua

За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата

Верховна Рада Украины приняла законопроект о выделении из государственного бюджета средств на "1000 грн от Зеленского" для полностью вакцинированных граждан.

По результатам голосования, "за" – 253 народных депутата.

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Напомним, Кабинет министров Украины принял решение об увеличении суммы на выплаты за полную вакцинацию от коронавируса на 2 миллиарда гривен - до 8 млрд грн. Такое решение было принято в связи с ожиданием большого количества обращений.

В свою очередь глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что вопрос с предусмотренной суммой до сих пор актуален - на сегодняшний день полностью вакцинированы 11,4 млн граждан, то есть для выплаты необходимо 11,4 млрд.