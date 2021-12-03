Накопительная пенсионная система в Украине заработает только через 15 лет, - Розенко

Бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Фото: apostrophe.ua

Накопительная пенсионная система в Украине заработает только через 15 лет, потому что в нее начнут вкладывать люди, которым сейчас 45 лет. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Накопительная система будет работать для людей, и начнут вкладывать в накопительную систему люди, которым сегодня 45 лет и моложе, понимаете? То есть реально, да, ее надо вводить, да, над ней надо работать, да, ее надо запускать, но она начнет работать через 15 лет", - отметил чиновник.

Как сообщил бывший вице-премьер-министр, когда власть говорит, что для пенсионеров сделает накопительную систему, то она просто врет.

"Когда власть нам говорит о том, что для детей мы сделаем экономический паспорт, а для пенсионеров накопительную систему, она нам просто врет. Потому что и одно, и другое заработает через 15 лет", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует до 10 декабря внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

Впоследствии в Раде уточнили, что, согласно этой инициативе, дети, которые будут иметь экономический паспорт, будут получать на спецсчета средства от рентных платежей. На момент достижения совершеннолетия они будут иметь по 10 тысяч долларов.