Монастырский заявил, что из-за сильной нехватки кадров, полицейские могут работать сверхурочно

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский РБК-Украина

В полиции сейчас работают над тем, чтобы полицейских привлекать к охране объектов внерабочее время

В полиции сейчас очень высокая нагрузка на полицейских из-за недостатка кадров. В МВД прорабатывают возможность использования внерабочего времени полицейского на охране объектов. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"У нас есть инициативы, которые мы считаем достойными для того, чтобы рассмотреть, например, определить распределение штрафов за нарушение правил дорожного движения, которые поступают и оформляют их, как мы знаем, Национальная полиция - на возможность повышения заработных плат для рядовых полицейских, в том числе полицейских патрульной полиции.

По словам Дениса Монастырского, в полиции сейчас работают над тем, чтобы полицейских привлекать к охране объектов в нерабочее время.

"И кроме того еще одна инициатива - это возможность использования внерабочего времени полицейского для того, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка, например, на охране определенных объектов. Мы сейчас также работаем над этой моделью и за несколько недель также ее сможем презентовать", - рассказал министр.

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Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский недавно заявил, что детенизация экономики позволит повысить зарплаты правоохранителям.

А в начале октября Денис Монастырский во время выездного заседания фракции "Слуга народа" предложил повысить размер заработной платы для правоохранителей за счет изъятых из контрабанды средств.