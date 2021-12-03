МИД не исключает участия белорусских вооруженных сил во вторжении в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины

Страна готовится к предотвращению этой угрозы

Украина не исключает участия белорусских вооруженных сил в возможном вторжении в страну вместе с Россией и готовится к предотвращению этой угрозы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому порталу новостей "Sargs.lv", перевод которого обнародовало посольство Украины в Латвии.

"Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такую возможность", - сказал он в ответ на вопрос, означают ли последние заявления Лукашенко о возможности не просто вторжения со стороны Беларуси, но и участия в нем белорусских вооруженных сил.

При этом министр добавил, что украинская сторона пока не видит, что белорусская армия готовится к операциям против Украины, или что белорусское руководство может разрешить России использовать свою территорию для организации вторжения. В то же время, по словам Кулебы, даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы.

"Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма частью России, гибридное вторжение, осуществленное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой", - подчеркнул он.

Также, по словам министра, для недопущения такого развития событий на белорусскую границу необходимо направить соответствующее количество военнослужащих.

"В настоящее время мы решаем, где взять эти ресурсы. Проблема в том, что наши возможности не безграничны, поскольку, забирая военную силу из одного места, мы снижаем свою оборону на этом участке. Таким образом, указанная деятельность Беларуси напрямую отвечает военным интересам России", - пояснил он.

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Напомним, что ранее Александр Лукашенко планировал разместить своих военных на границе с Украиной, Польшей и странами Балтии. Он планировал использовать армию для реагирования на попытки создать конфликты.