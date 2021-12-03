Мэр Киева Кличко назвал новые цены на проезд в столице: Для местных - по 12 грн

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

Предполагается, что для туристов одна поездка будет стоить 20 грн

В Киеве после отопительного сезона стоимость поездки в коммунальном транспорте будет зависеть от того, местный ли пассажир. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Окончательное решение еще не приняли, однако предполагается, что стоимость одноразового проезда для киевлян могут установить на уровне 12 гривен, если те приобретут "Карточку киевлянина". В то же время жители области смогут купить проездной со стоимостью 14 гривен за поездку. Тогда как для туристов тариф составит 20 гривен.

Сколько будут платить жители Киева без прописки и официального трудоустройства - Кличко не объяснил. В то же время он пообещал сохранение всех льгот на бесплатный проезд для определенных слоев населения.

Напомним, недавно в КГГА заявили, что в Киеве планируют повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте. Предполагалось, что владельцы "Карточки киевлянина" будут платить 12 грн за поездку, а остальные люди - 20 грн.

Позже городской глава Киева Виталий Кличко заверил, что цены на проезд в коммунальном транспорте не будут повышать минимум до конца отопительного сезона. В то же время он убеждал, что столица вынуждена повысить стоимость проезда из-за значительного роста цен на энергоносители.