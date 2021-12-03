Кулеба считает, что Лукашенко "сжег все мосты" своим заявлением о Крыме

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Украинский министр назвал Лукашенко диктатором

Александр Лукашенко "сжег все мосты" с Украиной, заявив о желании посетить временно оккупированный Крым. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Sargs.lv.

Глава МИД назвал Лукашенко диктатором, при этом министр считает слова белорусского политика "небольшой, но важной деталью большей картины". "Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины", - высказался чиновник.

В то же время он считает, что сценарий совместного вторжения России и Беларуси в Украину рассматривается "на очень серьезном уровне". Однако пока не видно подготовки белорусской армии к операциям против Украины. Также нет признаков того, что белорусское руководство может позволить РФ использовать свою территорию для вторжения.

"Даже если Беларусь пока не представляет прямой военной угрозы для Украины, факты неумолимы. Политические заявления Минска сейчас являются частью агрессивной внешней политики России. Также заявление Лукашенко о признании Крыма частью России, а также гибридное вторжение, совершенное его режимом против Латвии, Литвы и Польши, делает его открытой угрозой", – сказал Кулеба.

Напомним, недавно Александр Лукашенко признал временно оккупированный Крым "российским". При этом политик добавил, что планирует посетить полуостров.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что заявление Александра Лукашенко о "российском" Крыме является очередным "проявлением потока сознания" и нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. В то же время в дипведомстве обещали оценивать действия Лукашенко, а не слова.