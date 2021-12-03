Бустерная вакцинация: третю дозу могут вводить через 9 месяцев после второй прививки

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Министр заявил о технической готовности к введению бустерной вакцинации

В Украине бустерную прививку против COVID-19 могут разрешить через 9 месяцев после полной вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в кулуарах Верховной Рады. Трансляцию вел телеканал UkrLive.

По словам Ляшко, практика бустерной вакцинации через 9 месяцев после полного курса прививок применяется и в Европейском Союзе. В Украине могут принять соответствующее решение, но сначала его на официальном уровне должны утвердить в ЕС.

"Мы технически готовы, и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", - высказался министр.

Напомним, недавно Виктор Ляшко заявил, что в Украине с января-февраля следующего года можно будет получить бустерную дозу вакцины против коронавируса. Бустерные прививки обещали ввести, когда 60% населения получат хотя бы одну дозу.

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Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что Минздрав еще рассматривает рекомендации Национальной группы экспертов по бустерной вакцинации от COVID-19. По его словам, о бустерной дозе для всех желающих речь пока не идет.