Американский актер Болдвин готов завершить карьеру после смерти оператора Галины Гатчинс на съемках

63-летний актер заявил, что не нажимал на курок пистолета 21 октября

Актер Алек Болдуин не считает себя виновным в смерти оператора, но все же готов к завершению актерской карьеры. Об этом он заявил в интервью телекомпании ABC.

63-летний актер заявил, что не нажимал на курок пистолета 21 октября и что за секунду до трагедии Хатчинс сама управляла каждым его движением.

"Она объясняла мне, под каким углом я должен держать пистолет. Я направил пистолет туда, куда она мне велела, и в результате он был нацелен прямо ей под мышку. Я не нажимал на курок. Я взвел курок и сказал: "Ты видишь это?" А потом отпустил курок пистолета, и он выстрелил, - сказал Болдуин. - Я подумал про себя: "Она потеряла сознание?" То, что в этом пистолете был боевой патрон, даже не приходило мне в голову. Никто не понимал, что произошло".

После выстрела 42-летнюю Хатчинс доставили в больницу на вертолете, но спасти ее не удалось.

Согласно протоколам, пистолет Болдуину передал помощник режиссера Дэйв Холлс, который не знал, что в нем есть боевые патроны. За оружие и боеприпасы на съемках отвечала Ханна Гутьеррес-Род, 24-летняя оружейник. Адвокаты девушки предположили, что кто-то специально подложил боевой патрон в ее коробку с холостыми.

"Я не знаю, что произошло на этой съемочной площадке. Я не знаю, как эта пуля попала в пистолет, - сказал Болдуин. - Кто отвечает за то, что произошло, и я не могу сказать, кто это, но я знаю, что это не я".

63-летний актер сказал, что его не беспокоит возможное уголовное преследование. Также он опроверг, что отвечал за безопасность на съемках "Ржавчины" как один из продюсеров фильма. Болдуин сказал, что его "чисто творческие" обязанности были сосредоточены только вокруг сценария и кастинга.

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Напомним, помощница режиссера фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл, которая вызвала полицию после стрельбы на съемочной площадке, подала иск против актера Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию.