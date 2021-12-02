Замглавы МИД Божок подал в отставку: Какая причина

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок Укринформ

Копию заявления он опубликовал в своем Twitter

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок подал в отставку с занимаемой должности. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Прошу освободить меня от должности заместителя министра иностранных дел Украины по собственному желанию", - говорится в заявлении.

При этом, Божок прокомментировал свое заявление об отставке.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!" - отметил он.

Справка:

С 2002 года Егор Божок занимал должность атташе, был третьим секретарем Департамента контроля над вооружениями Центрального аппарата МИД Украины. В 2015 году стал и. о. главы Миссии Украины при НАТО.

А с 2017 по 2019 гг. занимал должность главы Службы внешней разведки Украины при бывшим президенте Петре Порошенко.

Новости по теме: Глава Фонда госимущества Сенниченко подал в отставку

Напомним, что ранее председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко объявил о своей отставке по собственному желанию.

Так, его заявление уже зарегистрировали в Верховной Раде.

А Высший совет правосудия уволил председателя Верховного суда Валентину Данишевскую с должности судьи. Ранее она подавала соответствующее заявление.

В частности, срок полномочий Данишевской на посту председателя Верховного суда истек 30 ноября.