Верховная Рада Украины продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная Рада. Фото slovoidilo.ua

Законопроект № 6342 поддержали 317 народных депутатов

Верховная Рада продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще на год - до 31 декабря 2022 года. "За" соответствующий законопроект № 6342 проголосовали 317 народных депутатов. Об этом говорится на сайте парламента.

Как известно, действие предыдущего закона заканчивается 31 декабря 2021 года.

Напомним, Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса в сентябре 2014 года. Изначально действие закона было предусмотрено на три года, однако парламент принимал решение о его продлении.

Этот закон был создан в рамках Минских договоренностей и заключается в введении особого порядка местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Речь идет о территориях, которые не контролировали украинские силы по состоянию на день принятия закона.

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В октябре 2017 года срок действия закона был продлен на год, в октябре 2018 года — до 31 декабря 2019 года, в декабре 2019 — до 31 декабря 2020 года, а в декабре 2020 — до 31 декабря 2021 года.

15 декабря 2020 года Верховная Рада Украины поддержала продление закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на год. Тогда соответствующее решение поддержали 304 народных депутата. А 24 декабря 2020 года документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

29 декабря 2020 года в Украине вступил в силу закон об особом статусе Донбасса, который продлили до 31 декабря 2021 года. Закон был опубликован в газете "Голос Украины".