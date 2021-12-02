В РФ заявили, что задержали украинских разведчиков, их подозревают в терроризме

ФСБ РФ утверждает, что украинец планировал взорвать два самодельных взрывных устройства

В России сообщили якобы о задержании сотрудников украинских разведывательных служб. Их подозревают в сборе информации о стратегических объектах и подготовке теракта. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ.

"Задержаны два агента Службы безопасности Украины: Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын - Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Российская сторона также утверждает, что в автомобиле у задержанных было обнаружено оружие и средства индивидуальной защиты.

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ФСБ РФ подозревает в подготовке теракта агента Главного управления разведки Минобороны Украины - жителя Киевской области. Он якобы планировал подорвать два самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

"Житель Киевской области Цилык Александр Викторович, 1998 г.р., дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора - сотрудника оперативной группы оперативного отдела Спецрезерва ГУР МО Украины", - говорится в заявлении.

В России утверждают, что задержанные сознались в том, что были завербованы сотрудником УСБУ в Тернопольской области Василием Коваликом. За сбор информации он якобы обещал вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов.

Однако Служба безопасности Украины назвала эту информацию фейковой. Спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии "Украинской правде" заявил, что такие заявления "следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны".

"Напоминаем, что одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. И только за 9 месяцев этого года мы разоблачили около 50 таких агентов. Двое из них – "на горячем", при попытке совершения диверсионно-террористических актов", - сказал Артем Дехтяренко.

Ранее сообщалось, Российская Федеральная служба безопасности задержала во временно оккупированном Крыму бывшего городского главу Симеиза Юрия Ломенка по обвинению в якобы "шпионаже" в пользу Украины.