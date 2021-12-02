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В Австралии из-за наводнения экстренно эвакуировали два города, есть погибшие

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Крупнейшее за 50 лет наводнение в Австралии Leaf

Стихия привела к массовым разрушениям

В австралийском Квинсленде началось масштабное наводнение, жертвами которого уже стали два человека. Около тысячи человек покинули свои дома из-за стихии. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Как сообщает местное издание mamamia, наводнение привело к массовым разрушениям не только в Квинсленде и в Новом Южном Уэльсе, а также в штате Виктория.

К спасательным работам подключились сотни добровольцев, которые занимаются ликвидацией последствий непогоды, спасением людей и доставкой предметов снабжения.

По данным 9news, в некоторых частях Квинсленда за 24 часа на уже влажную землю выпало более 100 миллиметров осадков. Два города пришлось экстренно эвакуировать.

Синоптики прогнозируют в декабре еще больше дождей.

 

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Напомним, недавно в Австралийском бюро метеорологии предупреждали, что на континенте есть риск сильных дождей и наводнений из-за погодного феномена Ла-Нинья. Из-за смены погодных условий вдоль экватора и усиления северо-западных ветров на австралийском континенте ожидают существенное увеличение количества осадков. 

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