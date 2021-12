В Австралии из-за наводнения экстренно эвакуировали два города, есть погибшие

Стихия привела к массовым разрушениям

В австралийском Квинсленде началось масштабное наводнение, жертвами которого уже стали два человека. Около тысячи человек покинули свои дома из-за стихии. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Как сообщает местное издание mamamia, наводнение привело к массовым разрушениям не только в Квинсленде и в Новом Южном Уэльсе, а также в штате Виктория.

К спасательным работам подключились сотни добровольцев, которые занимаются ликвидацией последствий непогоды, спасением людей и доставкой предметов снабжения.

По данным 9news, в некоторых частях Квинсленда за 24 часа на уже влажную землю выпало более 100 миллиметров осадков. Два города пришлось экстренно эвакуировать.

Синоптики прогнозируют в декабре еще больше дождей.

A major flood peak near 10.7 metres is likely at Goondiwindi late tomorrow, similar to the 2011 flood peak. The levee there is 11 metres. Know your weather, know your risk: visit https://t.co/Ou0E4ip7yy for more. @QldFES @QldPolice #qldfloods #qldweather pic.twitter.com/PG3ivKZkoE