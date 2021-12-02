Ученые сообщили возможную причину случаев тромбоза после прививки препаратом AstraZeneca

Ученые из Уэльса и США сообщили об обнаружении вызванной вакциной Oxford/AstraZeneca аутоиммунной реакции, которая в единичных случаях вызывает тромбоз сосудов. Причиной может быть аденовирус, который и образует опасные сгустки. Об этом информирует Guardian .

"Реакцию можно проследить до того, как аденовирус, который используется вакциной для доставки генетического материала коронавируса в клетки, связывается со специфическим белком в крови, известным как фактор тромбоцитов 4 (PF4)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внешняя поверхность аденовируса притягивает к себе белок тромбоцитарного фактора 4 как магнит.

Тромбоцитарный фактор 4 - это белок, который отвечает за свертываемость крови и представляет собой маленькую молекулу.

Как считают ученые, это может вызвать цепную реакцию в иммунной системе, которая может привести к образованию тромбов.

При этом профессор Алан Паркер отметил, что такое может случиться только в очень редких случаях, потому что должна состояться цепь сложных реакций, чтобы вызвать этот крайне редкий побочный эффект.

"Мы надеемся, что наши результаты можно будет использовать для лучшего понимания редких побочных эффектов этих новых вакцин и, возможно, для разработки новых и улучшенных вакцин", - резюмировал он.

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Напомним, ранее мы писали, что ученые Редингского университета в Великобритании считают, что тромбы в сосудах пациентов, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, образуются из-за ошибок при составлении антител.