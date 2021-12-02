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Тарифы на распределение газа: В Украине с 1 января вступят в силу новые цены

Тарифы на газ
Фото из открытых источников

В частности меньше платить Киев

Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно одобрила новые тарифы на распределение газа, которые вступят в силу с 1 января 2022 года. Об этом говорилось на сайте комиссии.

Как отмечается, открытое обсуждение проектов постановлений НКРЕКУ об установлении тарифов на услуги распределения природного газа для операторов газораспределительных систем состоится 13-15 декабря 2021 года.

Так, рост цен на газ ожидается в:

  • "Винницагаз" - с 1,68 до 1,76 грн за куб. м (+5%);
  • "Гадячгаз" - с 1,66 до 1,99 грн за куб. м (+16,6%);
  • "Днепропетровскгаз" - с 1,17 до 1,26 грн за куб. м (+7%);
  • "Донецкоблгаз" - с 1,02 до 1,18 грн за куб. м (+13,5%);
  • "Житомиргаз" - с 1,68 до 1,7 грн за куб. м (+1,5%);
  • "Закарпатгаз" - с 1,78 до 1,99 грн за куб. м (+10,5%);
  • "Ивано-Франковскгаз" - с 1,79 до 1,86 грн за куб. м (+4%);
  • "Киевгаз" - с 0,31 до 0,32 грн за куб. м (+3%);
  • "Киевоблгаз" - с 1,45 до 1,46 грн за куб. м (+1%);
  • "Коростышевгаз" - с 1,75 до 1,82 грн за куб. м (+4%);
  • "Кременчуггаз" - с 0,39 до 0,46 грн за куб. м (+16%)
  • "Криворожгаз" - с 0,51 до 0,53 грн за куб. м (+4%);
  • "Лубныгаз" - с 1,79 до 1,99 грн за куб.м (+10%).
  • "Луганскгаз" - с 1,55 до 1,57 грн за куб.м (+2%);
  • "Львовгаз" - с 1,68 до 1,69 грн за куб. м (+0,5%);
  • "Мелитопольгаз" - с 1,79 до 1,84 грн за куб. м (+3%);
  • "Николаевгаз" – с 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);
  • "Одессагаз" - с 0,84 до 1,09 грн за куб. м (+30%) ,
  • "Сумыгаз" - с 1,28 до 1,34 грн за куб. м (+4,5%);
  • "Тисменицагаз" - с 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);
  • "Уманьгаз" - с 1,78 до 1,95 грн за куб. м (+9%);
  • "Харьковгаз" - с 1,79 до 1,99 грн за куб. м (+10%);
  • "Харьковгоргаз" - с 0,35 до 0,43 грн за куб. м (+19%);
  • "Черкассыгаз" - с 0,54 до 0,57 грн за куб. м (+5%);
  • "Черновцыгаз" - с 1,78 до 2,14 грн за куб. м (+17%);
  • "Черниговгаз" - с 1,62 до 1,76 грн за куб. м (+8%);
  • Чао "НГХП "Сера" - с 1,14 до 1,21 грн за куб. м (+6%);
  • ГП "Кременецкое УПРГ" - с 1,30 до 1,36 грн за куб. м (+4,4%).

Новости по теме: Зима близко: Угрожает ли Украине энергетический коллапс и какими будут тарифы на газ в отопительный сезон

Напомним, что ранее газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в декабре. Они будут колебаться от 7,79 грн до 13,5 грн за кубометр газа.

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