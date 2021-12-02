Суд окончательно узаконил "температурные коэффициенты за газ в Украине

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А тем, кто надеялся на их отмену через суд, выставят долг

Большая Палата Верховного Суда признала правомерным начисление облгазами так называемых температурных коэффициентов за газ. Решение не подлежит обжалованию. Об этом говорилось в обнародованном постановлении суда.

Как отмечается, судьи Большой Палаты Верховного Суда оставили решение суда предыдущей инстанции в силе. Соответственно, доплата за приведение к стандартным условиям ("температурные коэффициенты"), которая начислялась облгазами до ноября 2020 года, признана законной.

Таким образом, тем, кто уплатил за коэффициенты, их уже не компенсируют. А тем, кто надеялся на отмену коэффициентов через суд, выставят долг. И облгазы будут иметь право его взыскать.

В общем "температурная эпопея" продолжалась с осени 2018 года.

Так, облгазы считают, что бытовым потребителям необходимо было доначислять дополнительные объемы газа, сверх тех, которые определены по показаниям счетчика газа.

Однако против выступили как потребители, так и регулятор, ибо потери "от сжатия газа" уже заложены в тариф на распределение газа. Поэтому бытовые потребители должны платить сугубо по счетчику.

В частности, бытовые потребители (с Волыни, Сумщины и Киевщины) неоднократно успешно оспаривали практику выставления дополнительных коэффициентов в судах первой инстанции. Однако облгазы оспаривали эти решения уже в судах высшей инстанции.

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Как сообщалось ранее, НАК "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", предлагала автоматически перевести всех клиентов на базовый годовой тариф.

А если НКРЭКУ не поддержит эту инициативу, то цена на газ будет меняться ежедневно.