Стоимость бензина в Украине: Министерство экономики снизило предельную цену на 1 гривну

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А стоимость дизельного топлива уменьшилась на 56 копеек

Министерство экономики Украины обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, расчетные цены для бензина снижены на 1,27 гривни с 27,15 гривни до 25,88 гривни за литр, для дизельного топлива снижены на 56 копеек с 23,83 гривни до 23,27 гривни за литр.

При этом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,88 гривен за литр, дизельного топлива - 30,27 гривен за литр.

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Напомним, что по состоянию на 1 декабря в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем снизились, автогаз - без изменений.

Так, средние розничные цены на бензин А-92 составили 30,61 гривны за литр (-0,02 гривен), на бензин А-95 - 31,39 грн за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 30,31 гривны за литр (-0,02 гривен), на автогаз - 19,06 гривни за литр (0,00 гривен).