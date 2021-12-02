Синоптики прогнозируют ухудшение погоды: В Украину надвигаются снегопады с морозами, метели и гололед

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В частности непогода ожидается в западных регионах страны

В западных областях Украины, особенно в Карпатском регионе, синоптики прогнозируют снегопады, порывистый ветер, метели и снежные заносы. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"2 декабря в западных областях осадки преимущественно в виде снега, ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, в Карпатах сильный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица; температура в течение суток около 0°", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в северных и центральных областях в пятницу пройдет снег с дождем, однако на юге и востоке еще сутки сохранится сухая теплая погода. Температура ночью -3...-2° мороза, днем +2...+7°. В южных и восточных областях ночью +3...+8°, днем +8...+13°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, на юге и востоке страны южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

При этом, в Киеве ночью будет без осадков, днем ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Температура ночью 0...+2° тепла, днем +4...+6° тепла.

Также, по данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все годы наблюдений 3 декабря самая высокая температура днем была +10,7° в 1953 году, а самая низкая ночью -19,8° в 1998 году.

В частности в субботу, 4 декабря, в Южной и восточной части страны ночью прогнозируются умеренные, днем значительные дожди, на остальной территории без осадков.

В то же время синоптики предупреждают о морозах в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью -3...-8° (в Карпатах и Прикарпатье -10...-15°), днем около 0°; в юго-восточной части страны в течение суток +4...+9° (днем в Крыму +10...+15°); на остальной территории ночью +3...-2°, днем 0...+5°. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

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А в столице 4 декабря будет без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью -4...-6°, днем 0...+2°.

Как сообщалось ранее, в декабре астрологи прогнозировали четыре магнитные бури разной интенсивности, две из них - на праздники. Специалисты советовали заранее подготовиться к возможным геомагнитным колебаниям.