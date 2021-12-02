Республиканцы добавили поправку против "Северного потока - 2" в проект оборонного бюджета США

"Северный поток-1" DW

Пакет поправок включает в себя предложение сенатора Джима Риша штата Айдахо

Республиканцам удалось добиться включения в пакет поправок проекта оборонного бюджета США предложения, которое предусматривает новые ограничения против "Северного потока-2", сообщает Hill.

"Пакет поправок включает в себя предложение сенатора Джима Риша (штат Айдахо), высокопоставленного республиканца из комитета по международным отношениям, которое предполагает введение санкций против трубопровода "Северный поток-2", — пишет издание со ссылкой на источники.

В среду законодатели рассмотрят 21 поправку к проекту оборонного бюджета. Обе партии сейчас выясняют, станет ли кто-то из сенаторов голосовать против.

"Мы только что получили новое предложение от демократов. В начале дня мы направили им предложение. И я надеюсь, что получим что-то, что позволит продвинуть процесс", — заявил изданию координатор фракции республиканцев в сенате Джон Тьюн, отметив, что поправка по "Северному потоку-2" — "это серьезно".

Ранее республиканцы проголосовали против быстрого прекращения дебатов по оборонному бюджету и принятия законопроекта простым большинством, как того хотели демократы. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл требовал рассмотрения пакета из 18 поправок, которые, в частности, вводят меры против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", предусматривают расширение помощи Украине и другие санкции против России.

Портал Axios в конце ноября сообщил, что немецкое правительство обратилось к конгрессу США с просьбой не ужесточать санкционную политику в отношении газопровода, так как она нанесет урон трансатлантическому единству. По мнению Германии, "Северный поток — 2" не представляет угрозы для Украины, пока через ее территорию осуществляется транзит газа.

"Северный поток-2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко заявил, что газопровод "Северный поток - 2" не может быть сертифицирован, поскольку он не соответствует европейскому законодательству.

Недавно Юрий Витренко заявил, что Российская Федерация может полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину после 2024 года.