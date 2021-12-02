Президент Украины внес в Раду законопроект о двойном гражданстве

Офис президента

Текст документа пока отсутствует на сайте Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №6369 о множественном гражданстве для украинцев, которые проживают в странах Европейского Союза и США. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Кроме того, глава зарегистрировал проект закона №6368, который определяет основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Украины.

Тексты документов пока отсутствуют на сайте парламента.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве. Глава государства заявил, что для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, важен вопрос множественного гражданства.

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Несколько месяцев назад президент объяснил, почему страна не может ввести двойное гражданство. Речь шла о российской паспортизации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.